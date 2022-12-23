公有植栽被清掉 男怒噴鄰居五字經嗆「報警嘛」 妨害名譽起訴

施姓男子不滿鄰居清除住處錢公有植栽，破口怒罵「五字經」，鄰居聽聞報警提告妨害名譽、恐嚇危害安全罪，士林地檢署偵結，依妨害名譽罪嫌起訴施男，恐嚇部分則不構成。

檢警調查，施男家住台北市北投區，認為辛姓鄰居不應清除住家前的公有植栽，心生不滿之下，上門怒罵五字經等不雅字眼等，鄰居聽聞質問「你罵我什麼？」施男還嗆「去報警啊！」對方果然報警提告妨害名譽、恐嚇危害安全罪。