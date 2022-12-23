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公有植栽被清掉 男怒噴鄰居五字經嗆「報警嘛」 妨害名譽起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

施姓男子不滿鄰居清除住處錢公有植栽，破口怒罵「五字經」，鄰居聽聞報警提告妨害名譽恐嚇危害安全罪，士林地檢署偵結，依妨害名譽罪嫌起訴施男，恐嚇部分則不構成。

檢警調查，施男家住台北市北投區，認為辛姓鄰居不應清除住家前的公有植栽，心生不滿之下，上門怒罵五字經等不雅字眼等，鄰居聽聞質問「你罵我什麼？」施男還嗆「去報警啊！」對方果然報警提告妨害名譽、恐嚇危害安全罪。

辛姓鄰居指控，施男除了出言侮辱人，過程中還拉住家門，不讓辛關門，但檢警檢視相關監視器影像，施男僅是氣憤之下出手推了門一下，與告訴人控訴情況不符，且施男行為與刑法恐嚇罪中的「使被害人心生畏懼」、「已不法之惡害通知他人，致生危害於安全」的構成要件不合，遂偵結依妨害名譽罪起訴施男。

士林地檢署偵結依妨害名譽罪起訴施男。記者李隆揆／攝影
士林地檢署偵結依妨害名譽罪起訴施男。記者李隆揆／攝影

恐嚇 妨害名譽 監視器

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