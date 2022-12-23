影／騎士逆向一言不合！拿起安全帽猛砸超火爆

新竹兩名騎士疑似因行車糾紛，在大馬路邊發生爭執，原本雙方隔空互罵，其中一名騎士火氣上頭，直接逆向騎回來爭吵，一怒還朝對方頭部揮拳，導致被打騎士重心不穩、機車倒地，打人騎士還繼續動手，還拿下頭上的安全帽朝對方頭部猛砸，激動之下還出手將對方推倒，場面相當火爆。

有網友在臉書《新竹爆料公社》PO出這段影片，畫面中頭戴藍色安全帽的被害騎士原本坐在機車停等在路邊，之後黑色安全帽騎士逆向騎到他身邊停下，雙方似乎發生口角糾紛，這時已經起身的黑色騎士突然一拳朝坐在機車上的藍騎士頭部揮過去，藍騎士嚇了好大一跳，嚇到忘了將機車「踩柱」直接起身，機車隨之倒地。

黑騎士揮了一拳還感覺不夠的樣子，繼續朝藍騎士頭部揍過去，期間藍騎士將安全帽摘下，似乎試圖跟對方理論，而黑騎士竟在藍騎士無安全帽保護頭部的情況下，摘下安全帽朝對方後腦猛砸過去。

藍騎士前後被三次攻擊，黑騎士還出手把他推倒在地，過程中，藍衣騎士沒有還手，只是不斷拍照、錄影蒐證，並請店家幫忙，就在藍衣騎士拍攝對方車牌期間，黑衣騎士竟騎車落跑。