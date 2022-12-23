慶生起口角…壽星醉比「無花果手勢」辱警 慘在拘留所過生日

花蓮一名陳姓男子昨晚與友人相約火鍋店慶生，酒過三巡與同桌友人敬酒時起口角，4人打成一團，警方獲報到場處理，陳男在警方盤查時突然用雙手比出「無花果」手勢辱警，被依妨害公務現行犯當場上銬逮捕，送到拘留所度過39歲生日。

吉安警分局仁里派出所長蔡定哲表示，昨晚9時許，獲報在吉安鄉中正路有民眾糾紛，警方火速到場處理，發現是陳男與同桌羅姓男子敬酒時發生口角，衍生4人互毆，造成羅男頭部撕裂傷，陳男等3人身體擦挫傷，經消防人員到場包紮未送醫，但因員警到場時陳男雙手比出不雅手勢，以現行犯逮捕，依刑法妨害公務、妨害秩序、傷害等罪名調查偵辦。

據了解，陳男昨天生日，與8男2女共10名友人，相約在吉安鄉中正路一間火鍋店慶生，幾杯黃湯下肚都有醉意，陳男與羅姓友人敬酒時，不知為何起了爭執，一旁陳姓、江姓男子見狀，要替壽星出頭，也和羅男拉扯，4人打成一團。

吉安警分局獲報啟動快打警力，迅速趕到現場，已經沒有打架情況，但現場有2男1女酒後情緒躁動，被警方帶回實施保護管束。

壽星陳姓男子在員警盤查時，突然用雙手比出握拳時從食指和中指之間露出大拇指的「無花果手勢」，警方發現是不雅手勢，涉嫌辱警，當場喝斥，並以現行犯上銬逮捕。

吉安警分局強調，警察機關維護治安平穩的工作責無旁貸，面對各種暴力案件，絕對會以「零容忍」的態度來面對，在第一時間以強勢的公權力介入，壓制暴力氣燄，確保民眾生命、財產安全。

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