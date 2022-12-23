澎湖馬公透天樓房火警 歷史建築遭火吻
澎湖縣馬公市今天上午發生火警，天山茶園頂樓加蓋鐵皮屋起火，著火木屑掉落隔壁三級古蹟「傻愛莊」屋頂，幸及時滅火，未造成傷亡，也保住這棟歷史建築。
澎湖縣消防局今天上午9時15分據報，馬公市新生路天山茶園樓頂冒出濃煙，
消防局立即派遣第一大隊、馬公、澎南分隊及港務消防分隊共8車19人前往搶救。
消防人車抵達火場，發現天山茶園5樓樓頂加蓋的鐵皮屋倉庫起火，趕緊升上雲梯車搶滅火勢，消防隊員也立即上樓滅火，但著火木屑突然掉落隔壁的歷史建築「傻愛莊」，屋頂瞬間冒煙，消防人車立即搶滅火苗，才保住古蹟。
據了解，傻愛莊是日治時期的巴洛克建築，已有百年歷史，2003年經列為澎湖三級古蹟，目前經營餐廳。
這場火警於半小時後滅火，燃燒面積約10平方公尺，燒毀倉庫內儲水式熱水器及雜物，未造成傷亡，確實起火原因由消防局調查。
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