太平機車騎士PO影公審遭Uber司機攻擊？警方說話了
台中市一輛Uber轎車21日晚間6時許，停在太平區中平路巷弄內擋道，引發一名機車騎士不滿，長按鳴喇叭、衝突，事後將行車紀錄器PO網公審，質疑遭Uber司機故意開車門攻擊。警方今天說，Uber轎車違規臨停，初步檢視雙方無肢體衝突，將通知雙方釐清案情，並依法偵辦。
有網友在臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出「台中Uber無故停在路中央，並開門攻擊機車騎士」影片，影片中，有一輛Uber轎車停在巷弄當中，其他轎車因此回堵，在機車騎士按鳴喇叭後，Uber司機下車，影片中還PO文表示，Uber駕駛有飆罵三字經、用力開車門，有惡意致人傷害的嫌疑。
台中市警局太平分局太平派出所長廖文雄說，檢視網路上「台中Uber無故停在路中央，並開門攻擊機車騎士」影片發現，當事的Uber轎車違規臨停，造成路口回堵，衍生後方機車騎士不滿，長按鳴喇叭並來回在Uber轎車前後，Uber司機隨後下車理論，雙方不歡而散，並無肢體衝突。
廖文雄說明，警方將通知Uber司機與機車騎士釐清案情，並將視有無涉及道路交通管理處罰條例及刑案部分依法偵辦。呼籲行車應禮讓，切勿違規臨停，另民眾如遇事應冷靜、理性或報警處理，切勿因一時衝動而觸法。
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