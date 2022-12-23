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親兄弟為1女深夜鬧上警局 警到還囂張咆哮「來啊！來啊！」
昨夜高雄大寮一戶人家傳出激烈吵鬧聲，雙方互嗆「來啊！來啊！」警方獲報到場，發生激烈口角衝突的孫姓兄弟已遭家人架開，但仍持續向對方叫囂，附近民眾聽聞吵鬧聲，錄影PO到「社會事聊天室」。經查兩兄弟疑似為1名女子起爭執，警方到場把2人帶回派出所，酒醒冷靜才放行。
昨天晚上22時許，林園分局接獲報案稱有人打架，抵達大寮區潮安路現場，發現是一家人烤肉聚餐，孫姓兄弟聚會中喝了些酒，2人竟開始爭執與1名女子的關係，衝突越演越烈，家人擔心激烈口角會進一步演變成肢體衝突，趕緊通報員警到場處理。
警方到場後，孫姓兄弟已遭家人架開，但仍持續向對方叫囂「來啊！來啊！」，沒有停戰的趨勢，警方便將兩兄弟帶回派出所，待雙方酒醒、冷靜後，凌晨由家人陪同返家。
經了解，孫姓兄弟只有口角，沒有肢體衝突，但本於預防，警方仍依規定通報家暴；雙方酒醒後，身體狀況無礙，未向對方提出告訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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