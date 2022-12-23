快訊

125例中重症、40死 40多歲男打過5劑疫苗 染疫5天家中亡

確診數連2天增逾2成！本土+1萬8965 境外+108 死亡+40

台灣人色色也專業！Google百大關鍵字出爐 「這2字」月搜988萬次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偏鄉六腳鄉拼裝車疑煞車失靈 連撞路旁6車1女子受傷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣偏鄉六腳鄉葉姓男子駕駛拼裝車，上午疑似因煞車失靈，撞擊路旁6輛車輛，造成1名50歲女子受傷，車子被撞零件四散，毀損嚴重。記者魯永明／翻攝
嘉義縣偏鄉六腳鄉葉姓男子駕駛拼裝車，上午疑似因煞車失靈，撞擊路旁6輛車輛，造成1名50歲女子受傷，車子被撞零件四散，毀損嚴重。記者魯永明／翻攝
嘉義縣偏鄉六腳鄉葉姓男子駕駛拼裝車，上午疑似因煞車失靈，撞擊路旁6輛車輛，造成1名50歲女子受傷，車子被撞零件四散，毀損嚴重，朴子警分局調查，拼裝車疑煞車失靈闖禍，調監視器顯示，拼裝車衝向路旁，連續撞擊多輛車才停住，車主生氣，嚇壞路旁住家民眾及路過駕駛。

朴子警分局上午7點35分獲報，六腳鄉北港大橋南端（北往南），發生拼裝車失控，撞擊停放路旁車輛事故，警方說，葉姓男子駕駛拼裝車，疑似煞車失靈，撞擊路旁輛轎車。消防局獲報派遣六腳分隊前往，載送1名女傷患送醫。

警方調監視器畫面，看見拼裝車前方，還有多輛機車停等，接近時拼裝車往右偏撞向路旁，差點就撞上前方機車，機車騎士嚇到趕緊逃開警方說，拼裝車未經核准領用牌照，不得行駛道路，駕駛拼裝車違反道路交通管理處罰條例，處3600以上到1萬800元，將加強查處，維護用路人安全。

嘉義縣偏鄉六腳鄉葉姓男子駕駛拼裝車，上午疑似因煞車失靈，撞擊路旁6輛車輛，造成1名50歲女子受傷，車子被撞零件四散，毀損嚴重。記者魯永明／翻攝
嘉義縣偏鄉六腳鄉葉姓男子駕駛拼裝車，上午疑似因煞車失靈，撞擊路旁6輛車輛，造成1名50歲女子受傷，車子被撞零件四散，毀損嚴重。記者魯永明／翻攝

車禍

延伸閱讀

他包100顆水餃離座後全詭異消失！調監視器抓現行犯傻眼：10分鐘內掃光

微型電動二輪車新法上路 台南警大執法沒入9輛拼裝車

影／南方澳跨港大橋斷橋重生　18日正式通車前搶先看！

嘉縣人口減議員選舉結果選區席次失衡 水上鄉最多2偏鄉無議員

相關新聞

偏鄉六腳鄉拼裝車疑煞車失靈 連撞路旁6車1女子受傷

嘉義縣偏鄉六腳鄉葉姓男子駕駛拼裝車，上午疑似因煞車失靈，撞擊路旁6輛車輛，造成1名50歲女子受傷，車子被撞零件四散，毀損...

影／耶誕節前夕火燒屋 大甲4棟建物波及無人受傷

今天下午1點多，台中市大甲區經國路一棟民宅不明原因起火，由於火勢猛烈全面燃燒，波及共4棟透天建物，消防局派人車到場滅火，...

桃園八德公寓火警釀1死1傷 母子天人永隔

桃園市八德區介壽路二段一間老舊公寓今天上午傳火警，警消趕抵現場時，3樓已全面燃燒，一名年約60歲丁姓婦人逃生不及，被救出...

寒流發威氣溫驟降 新北新莊驚傳1遊民猝死菜園排除他殺

台灣今天受寒流及輻射冷卻影響，全台多地氣溫恐下探6度。新北市新莊區中華路三段一處菜園，今天上午傳出有遊民猝死在內，警方勘...

小資女遇假投資被騙光300萬積蓄 高市警破詐團水房

1名小資女誤入詐騙集團的股市假投資陷阱，遭騙走所有積蓄300萬元，高雄市刑警大隊追查出詐騙集團「水房」，逮捕胡姓男子等4...

彰化宮廟失火大小神尊陷火劫 多名信眾焦急一度想衝進去搶救

彰化縣埔心鄉明陽堂正殿昨天深夜失火，正殿神明聖像幾乎付之一炬，許多信眾「寄放」宮廟配享香火的神尊也受池魚之殃，初估10尊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。