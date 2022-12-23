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偏鄉六腳鄉拼裝車疑煞車失靈 連撞路旁6車1女子受傷
嘉義縣偏鄉六腳鄉葉姓男子駕駛拼裝車，上午疑似因煞車失靈，撞擊路旁6輛車輛，造成1名50歲女子受傷，車子被撞零件四散，毀損嚴重，朴子警分局調查，拼裝車疑煞車失靈闖禍，調監視器顯示，拼裝車衝向路旁，連續撞擊多輛車才停住，車主生氣，嚇壞路旁住家民眾及路過駕駛。
朴子警分局上午7點35分獲報，六腳鄉北港大橋南端（北往南），發生拼裝車失控，撞擊停放路旁車輛事故，警方說，葉姓男子駕駛拼裝車，疑似煞車失靈，撞擊路旁輛轎車。消防局獲報派遣六腳分隊前往，載送1名女傷患送醫。
警方調監視器畫面，看見拼裝車前方，還有多輛機車停等，接近時拼裝車往右偏撞向路旁，差點就撞上前方機車，機車騎士嚇到趕緊逃開警方說，拼裝車未經核准領用牌照，不得行駛道路，駕駛拼裝車違反道路交通管理處罰條例，處3600以上到1萬800元，將加強查處，維護用路人安全。
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