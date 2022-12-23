偏鄉六腳鄉拼裝車疑煞車失靈 連撞路旁6車1女子受傷

嘉義縣偏鄉六腳鄉葉姓男子駕駛拼裝車，上午疑似因煞車失靈，撞擊路旁6輛車輛，造成1名50歲女子受傷，車子被撞零件四散，毀損嚴重。記者魯永明／翻攝 嘉義縣偏鄉六腳鄉葉姓男子駕駛拼裝車，上午疑似因煞車失靈，撞擊路旁6輛車輛，造成1名50歲女子受傷，車子被撞零件四散，毀損嚴重，朴子警分局調查，拼裝車疑煞車失靈闖禍，調監視器顯示，拼裝車衝向路旁，連續撞擊多輛車才停住，車主生氣，嚇壞路旁住家民眾及路過駕駛。

朴子警分局上午7點35分獲報，六腳鄉北港大橋南端（北往南），發生拼裝車失控，撞擊停放路旁車輛事故，警方說，葉姓男子駕駛拼裝車，疑似煞車失靈，撞擊路旁輛轎車。消防局獲報派遣六腳分隊前往，載送1名女傷患送醫。