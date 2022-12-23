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寒流發威氣溫驟降 新北新莊驚傳1遊民猝死菜園排除他殺

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

死者黃男，今天上午被人發現倒臥新北市新莊區中華路二段一處菜園內，經檢視已明顯死亡。記者曾伯愷／翻攝
死者黃男，今天上午被人發現倒臥新北市新莊區中華路二段一處菜園內，經檢視已明顯死亡。記者曾伯愷／翻攝
台灣今天受寒流及輻射冷卻影響，全台多地氣溫恐下探6度。新北市新莊區中華路三段一處菜園，今天上午傳出有遊民猝死在內，警方勘驗現場，排除他殺嫌疑，死者身上沒有證件，已採集指紋比對，循線找尋家屬到場指認。

根據中央氣象局資料顯示，今天開始到周日全台受寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣嚴寒，包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、臺南市、宜蘭縣等縣市恐有6度以下低溫。

今天上午6時許，新北市新莊區中華路三段與昌德街口一處菜園香蕉樹旁，倒臥一名男子已明顯死亡，經查死者姓黃（47歲）疑為遊民，警方勘驗現場沒有打鬥跡象，死者衣著完整、全身沒有穿刺傷口，其外套左側內袋發現現金1600元，但沒有身分證件，初步排除有他殺嫌疑，目前已採集死者指紋，正循線找尋家屬到場指認。

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