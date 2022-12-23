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小資女遇假投資被騙光300萬積蓄 高市警破詐團水房

聯合報／ 記者林保光／即時報導

警方查獲胡姓男子涉嫌主持詐團水房，經手小資女受騙的300多萬元，查扣電腦等證物。記者林保光／攝影
警方查獲胡姓男子涉嫌主持詐團水房，經手小資女受騙的300多萬元，查扣電腦等證物。記者林保光／攝影
1名小資女誤入詐騙集團的股市假投資陷阱，遭騙走所有積蓄300萬元，高雄市刑警大隊追查出詐騙集團「水房」，逮捕胡姓男子等4人，發現胡涉嫌主持的水房已為詐團經手2000多萬元，這名小資女的積蓄早已被洗走，血本無歸。

據了解，這名小資女子在3月間收到投資「飆股」訊息，誤入詐騙集團的陷阱，加入對方提供的假投資仿真網站及LINE群組，以為有老師帶領可買飆股，陸續匯款到對方提供的帳戶投資股市，初期獲得小額獲利，信以為真，直到6月將所有積蓄300多萬元陸續投入後，要求獲利了結，但對方以各種理由推託無法出金，她才知受騙。

高雄市刑警大隊偵五隊組成專案小組，追查出這名小資女的匯款，流入人頭帳戶，查出幫詐騙集團洗錢的水房，設在高雄市鳳山區文龍東路，是胡姓男子（27歲）所租的樓房，動員搜索，逮捕胡姓男子和同夥黃姓（26歲）、李姓（25歲）2男子及吳姓女子（25歲），查扣涉案手機、電腦、人頭帳戶金融卡、存摺及現金1萬2000元。

警方查電腦資料，發覺胡涉嫌主持的詐團水房，在9個月內，已為詐團經手2000多萬元，根據匯款金流，這名小資女的積蓄已被轉匯國內外的帳戶，已血本無歸。警方將全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，胡、黃2人經檢方聲押獲准，李與吳女獲3萬元、5萬元交保。

詐騙集團

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