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彰化宮廟失火大小神尊陷火劫 多名信眾焦急一度想衝進去搶救

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埔心鄉明陽堂正殿昨天深夜失火，正殿神明聖像幾乎付之一炬，許多信眾「寄放」宮廟配享香火的神尊也受池魚之殃，初估10尊神像受損，消防局火調鑑識人員今天上午前往鑑定火災發生原因。

明陽堂為一樓磚造鐵皮宮廟，主祀包府千歲，香火鼎盛。昨深夜消防人員接獲報案，出動13輛消防車、1救護車，30名消防人員趕到，正殿厚重門閂打不開，消防員從兩側偏門進入，正殿已經陷入火海，宮廟內無人，外面30多名信徒圍觀，約十多人想衝進去搶救自家寄放配享香火的神尊，消防人員布線搶救並撲滅火勢，圍起封鎖線，災後清查燃燒面積約25平方公尺。

據了解，張姓廟公昨晚8點20分鎖門，離開時宮廟內並無異狀，明陽堂除了進出的廟門，其餘窗子均緊閉，火災由宮廟內線香引起或電線走火，尚待火調釐清。

彰化縣埔心鄉明陽堂失火，許多信徒前往關心。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉明陽堂失火，許多信徒前往關心。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉明陽堂失火，燒燬正殿及神尊、宗教器具。圖／民眾提供
彰化縣埔心鄉明陽堂失火，燒燬正殿及神尊、宗教器具。圖／民眾提供

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