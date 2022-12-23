影／民宅洗衣機起火疑和烘衣機同時啟用負載過大 警及時撲滅

苗栗市北苗派出所附近一幢透天厝民宅後院，昨天下午2點多突然竄出火苗和濃煙，員警據報就近趕往，發現是運轉中的洗衣機起火，趕緊從巡邏車中取出滅火器，加上鄰居支援的滅火器，在消防人員趕抵前就將火勢及時撲滅；這起火警疑似同時使用洗衣機和烘衣機造成電線負載過大引發，幸好及時求援，未釀成重大災害。

火警發生在苗栗市豐年路的一幢民宅後院，當時屋主在屋內突然聞到燒焦味，衝出查看，見到正運轉的洗衣機起火燃燒，不斷冒出黑煙，趕緊報警。

北苗派出所警員蕭仲閔、周筆翔獲報後立即趕到現場，見火勢尚未擴大，員警立即返回巡邏車，取出車用滅火器噴灑，但整瓶噴完仍無法控制火勢，員警再次跑出街道，喊問附近鄰居有無滅火器支援，當地鄰居及時提供一具滅火器，並與員警合作噴水將火勢撲滅。

經檢視，起火點是屋外的洗衣機及旁邊的烘衣機，疑似同時使用，導致電線無法負載而起火，洗衣機及烘衣機也損毀。