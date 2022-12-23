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加油站還硬要抽菸！台中男被勸竟惱羞揍店員 3小時狼狽落網

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

菸害防制法第15條明定販賣易燃易爆物品之場所全面禁止吸菸，如加油站等場所嚴禁菸火已是民眾熟知常識，台中洪姓男子昨深夜加油時疑似叼著菸，經勸阻不聽還惱羞成怒下車理論，甚至朝莊姓員工揮拳痛毆、揚言對他不利，警方獲報掌握洪身分，依傷害、恐嚇等罪嫌移送偵辦。

有民眾今凌晨12點多在西屯區河南路1間加油者目擊，洪姓男子（33歲）開車進加油站疑似因抽菸問題經員工勸導，雙方一言不合洪就氣沖沖下車，一手揪住莊姓員工衣領，另一手更猛力朝他的頭、臉揮拳，嘴裡不停撂狠話，結果打完人就隨即開車逃逸。

台中第6分局接獲加油站報案，到場調閱監視器從洪男的車牌鎖定身分，立即通知他到轄區西屯派出所說明，洪也在案發3小時內就赴派出所，他辯稱自己沒有抽菸，認為和員工有所口角才衍生衝突。

但莊姓員工遭毆造成臉部、手都有擦挫傷，加上加油站內監視器、民眾行車記錄器都拍下作案過程，警方詢後已依傷害、恐嚇等罪嫌將洪送辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

洪男疑似在加油站抽菸，被勸阻不滿竟狠揍莊姓店員。圖／翻攝自社會事新聞影音
洪男疑似在加油站抽菸，被勸阻不滿竟狠揍莊姓店員。圖／翻攝自社會事新聞影音

加油站 抽菸

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