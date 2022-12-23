高雄7旬老翁疑似駕車失控 翻落1米寬水溝幸僅擦傷
高雄約75歲楊姓老翁今天凌晨駕駛自小客車，行經仁武區義大二路及水管路口，疑似車輛暴衝，連人帶車翻落水溝。警消獲報，緊急到場拉開駕駛座車門，將老翁救出，幸老翁僅額頭擦傷，送醫後無礙。
今天凌晨1時43分許，仁武區義大二路接水管路三段T字型路口，發生小客車自撞事故，楊姓老翁自稱開車由義大二路左轉水管路，卻不明原因車輛失控，整車衝進路邊水溝，連人帶車翻落，全車向右傾斜，卡在約1米寬水溝內，老翁受困駕駛座。
消防獲報，出動3車5人到場，拉開車門將老翁救出，幸老翁僅額頭些微擦傷，送往義大醫院救治後已出院，無大礙。
警方初步調查，老翁酒測值為0，研判可能為高齡者駕車，導致意外發生。詳細事故原因仍待警方進一步釐清。
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