影／清晨巨石滑落 砸毀濟公廟 7旬廟公睡夢驚醒及時逃

新北市三峽區添福路一間濟公廟，今天凌晨遭一顆巨石（高約3公尺、長約10公尺、寬約5公尺）砸毀，所幸睡夢中的陳姓廟公及時逃出人無大礙，目前巨石滾落中央阻擋雙向通行，警方封路管制交通，待相關單位搶通後再予放行。

據了解，今天凌晨3時許，新北市三峽區添福路295-1號「和德宮（濟公廟）」遭一顆高約3公尺、長10公尺、寬5公尺的大巨石砸毀。陳姓廟公（74歲）從睡夢中驚醒，自行爬出廟外，幸運躲過一劫。