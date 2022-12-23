影／清晨巨石滑落 砸毀濟公廟 7旬廟公睡夢驚醒及時逃
新北市三峽區添福路一間濟公廟，今天凌晨遭一顆巨石（高約3公尺、長約10公尺、寬約5公尺）砸毀，所幸睡夢中的陳姓廟公及時逃出人無大礙，目前巨石滾落中央阻擋雙向通行，警方封路管制交通，待相關單位搶通後再予放行。
據了解，今天凌晨3時許，新北市三峽區添福路295-1號「和德宮（濟公廟）」遭一顆高約3公尺、長10公尺、寬5公尺的大巨石砸毀。陳姓廟公（74歲）從睡夢中驚醒，自行爬出廟外，幸運躲過一劫。
警、消獲報趕抵現場，經檢視陳姓廟公並無大礙，現場勘查宮廟已遭巨石砸毀，巨石則滾落在添福路上，目前通往插角方向無法通行，警方於道路兩端拉起封鎖線，管制雙向通行，並通知區公所人員到場後續處理，呼籲民眾切勿上山。
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