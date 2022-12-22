聽新聞
test
0:00 / 0:00
詐騙新手法！新北男「假車位合約」到處騙 假磁卡合約買空賣空
許姓男子是詐騙慣犯，日前看到臉書社團有人貼文「徵求租車位」，私訊說「我在永和運動中心有車位可轉讓出租」，發文者王姓男子因急需車位，簽約一年交付3萬6000元，事後才發現停車場磁卡不能用，且根本沒有車位，氣憤報警。警方獲悉，前天晚上持拘票在他住處逮人，警詢後依法送辦。
警方上月29日獲報，王男（25歲）報案稱，在永和區成功路一段某超商跟一名臉書暱稱「張國周」的男子簽約，要承租他在永和運動中心的車位，當場交付現金3萬6000元、簽約一年，拿到停車場磁卡和車位所有權合約，沒想到事後要停車才發現，磁卡有問題，且車位遭別人停車，驚覺受騙。
警方調閱監視器畫面，鎖定犯嫌身分是許男（33歲），發現他搭計程車備妥假磁卡和假合約簽約後，搭計程車離去，蒐證報請檢察官指揮偵辦。警方本月20日晚上11點半，持拘票至他中和中山路三段住處地下室逮人，詢後依偽造文書、詐欺罪嫌移送法辦。
警方調查發現，許男是詐欺慣犯，用相同「停車場有車位」的話術，輔以假合約、假磁卡「買空賣空」的手法，本月初才在板橋區行騙，得手2萬8000元，事後也被警方逮捕送辦。
警方呼籲，網路交易陷阱多，承租停車位以車位主或停車場管理處的定型租賃契約為準，大台北地區車位一位難求，各停車場均有公布每年度抽籤訊息於網頁，民眾可先行查證停車位租賃相關資訊，以免遭有心人利用騙取財物得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言