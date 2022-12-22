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影／懷疑員工侵吞公款 三重二胎貸款公司打死1人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區一群經營民間二胎貸款的年輕人，懷疑其中陳姓男子侵吞公款，將陳押回公司，3、4人用球棒聯手圍毆，被害人倒地不起，一群人直到發現下手太重趕緊送醫，陳仍急救無效，警方已逮捕5人，依殺人罪嫌偵辦。

三重警分局今天凌晨1時許，接獲新北市立聯合醫院三重院區通報，有人疑遭毆打致死，員警趕抵時，22歲阮姓、萬姓嫌犯並未逃離，直接帶回調查。

2人供稱，他們是1家專辦二胎貸款的公司，因為27歲蘇姓老闆懷疑21歲陳姓員工侵吞公司200萬元公款，今天凌晨唆使他們2人，及22歲李姓、25歲蘇姓男子4人，到陳男位於蘆洲區的租屋處，把他押回公司拷問、毆打。

據了解，4人聯手持球棒、木棍，將陳男打得遍體麟傷，後來發現陳倒地一動也不動，驚覺下手過重、事態嚴重，才由阮、萬2人開車將陳送醫急救；但陳仍因傷勢太重，搶救無效。檢警發現死者四肢與軀幹都有嚴重瘀傷，研判可能嚴重內出血，將擇日解剖調查。

新北地檢署指揮警方，傍晚陸續查獲蘇姓老闆以及李姓、蘇姓成員，目前共有5人到案，將依殺人罪嫌偵辦，並詳查是否幕後另有人教唆或施暴。

三重區有一群經營民間二胎貸款的年輕人，懷疑陳姓成員侵吞公款，將他押回公司用球棒圍毆成傷，送醫不治。記者林昭彰／翻攝
三重區有一群經營民間二胎貸款的年輕人，懷疑陳姓成員侵吞公款，將他押回公司用球棒圍毆成傷，送醫不治。記者林昭彰／翻攝

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