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2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

高市府表揚廉潔楷模 2員警獲獎

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市政府今天召開廉政會報，表揚15名受獎人，2名員警也分別獲廉潔楷模，包括苓雅警分局行政組長鍾睿賢，以及鼓山警分局警員吳育萱。

高雄市警局表示，苓雅警分局行政組長鍾睿賢堅守廉正執法分際，工作認真，積極任事；鼓山警分局女警吳育萱對民眾處理民眾求助，秉持「同理心」貼心受理，真心服務，多次協助民眾尋獲遺失物、尋找失散家人、防止詐騙，勤餘常主動關懷慰問弱勢，「視民如親」的服務態度，深切體現了警察是人民保母的精神。

高雄市政府為鼓勵員工廉潔自持，崇法務實，辦理廉潔楷模選拔，由各局處舉薦具有廉能事蹟的員工參加評比。高雄市警局對員警的廉潔度相當重視，每年提報績優員警參加市府「廉潔楷模」選拔，盼能形塑機關廉能風氣。

高雄市警察局長林炎田對於鍾睿賢、吳育萱2員警忠勤廉能事蹟深表肯定，更期許員警恪遵警風紀，也能將「廉潔楷模」優良事蹟列入標竿典範，在崗位上廉潔自持、勇於任事，共同打造機關廉潔風氣，戮力為市民服務。

高雄市鼓山警分局女警吳育萱（右）獲廉潔楷模。圖／高雄市警局提供
高雄市鼓山警分局女警吳育萱（右）獲廉潔楷模。圖／高雄市警局提供
高雄市苓雅警分局行政組長鍾睿賢（右）獲廉潔楷模。圖／高雄市警局提供
高雄市苓雅警分局行政組長鍾睿賢（右）獲廉潔楷模。圖／高雄市警局提供

高雄市 警察 詐騙

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