「碰」一聲又車禍了 苗栗市至公路機車撞護欄騎士死亡
一輛機車今天上午11點多在苗栗市至公路撞及路旁護欄，騎士康姓男子翻落路旁稻田，消防人員到場，康男已經失去生命徵象，送醫回天乏術，事故原因由警方進一步調查中。
苗栗警察分局今天上午11點39分接獲報案，苗栗市至公路在新川里柑園路段有機車自撞護欄事故，員警到場機車倒在路旁，康男（28歲）翻落護欄外，倒臥在4、5公尺下方的農田。
康男失去生命跡象，消防人車將康緊急送醫，傷重回天乏術，車禍原因由警方進一步釐清中，苗栗警分局呼籲用路人駕駛任何車輛務必遵守速限行駛，隨時注意車前狀況，謹慎操作車輛，確保自己與他人生命財產安全。
這起車禍現場，速限每小時60公里，後龍鎮往苗栗市方向，一段直路後微向左彎，一年要發生7、8件車輛撞及路旁護欄或電桿事故，附近居民聽到「碰」一聲，就知道發生車禍，也希望有關單位研擬防制之道。
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