車內男子頭部中彈死亡 檢警下周解剖釐清

今天凌晨嘉義縣梅山鄉一處空地有輛自小客車被發現有名男子疑遭槍擊死亡，警方據報封鎖現場，於車內發現1把改造手槍，男子頭部疑中彈死亡，今天檢警相驗，沒有發現彈頭，將於下周三解剖查明死因。

今天凌晨2時許，嘉義縣竹崎分局警方接獲民眾報案，在梅山鄉永興村某處空地有輛自小客車駕駛座上有名男子疑死亡於車內，警方趕往事故地點，封鎖現場採證，經查死者是年約30歲李姓男子疑似頭部中彈死亡，車內遺留改造手槍1支。

上午檢警相驗時，法醫僅發現死者頭部疑似射入口1處，未見射出口與彈頭。因此排定12月28日（周三）上午解剖。

據家屬向檢警表示，死者近來情緒不穩定，還交待家人要好好幫他照顧寵物，現場並沒有遺書，死因還要調查釐清。

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