聽新聞
test
0:00 / 0:00
車內男子頭部中彈死亡 檢警下周解剖釐清
今天凌晨嘉義縣梅山鄉一處空地有輛自小客車被發現有名男子疑遭槍擊死亡，警方據報封鎖現場，於車內發現1把改造手槍，男子頭部疑中彈死亡，今天檢警相驗，沒有發現彈頭，將於下周三解剖查明死因。
今天凌晨2時許，嘉義縣竹崎分局警方接獲民眾報案，在梅山鄉永興村某處空地有輛自小客車駕駛座上有名男子疑死亡於車內，警方趕往事故地點，封鎖現場採證，經查死者是年約30歲李姓男子疑似頭部中彈死亡，車內遺留改造手槍1支。
上午檢警相驗時，法醫僅發現死者頭部疑似射入口1處，未見射出口與彈頭。因此排定12月28日（周三）上午解剖。
據家屬向檢警表示，死者近來情緒不穩定，還交待家人要好好幫他照顧寵物，現場並沒有遺書，死因還要調查釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言