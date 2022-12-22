聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑色休旅車紅線違停 駕駛竟反嗆提醒機車騎士
網友在臉書社團PO文指出，一輛黑色休旅車違規停地點在台南市中西區海安路二段紅線上，由於該路段僅有單線道，違停造成後方車輛無法順利通行，機車騎士經過時，剛好休旅車主和女性友人買好東西正要上車，機車騎士提醒對方不能這樣違停，沒想到車主沒有絲毫愧色，還反嗆：「然後勒？」。
台南市警二分局說，休旅車駕駛人已違反道路交通管理處罰條例第55條1項4款之違規併排臨時停車，將處300元以上600元以下罰鍰。警方已接獲檢舉並依法舉發，並將加強取締違停。
台南網友在臉書社團《Wowtchout – 地圖型行車紀錄器分享平台》PO出相關資料，違停時間是本月18日，地點在台南市中西區海安路二段「榮義蜜餞行」前方，一輛休旅車違規停在紅線上，車上駕駛和乘客都下車去買蜜餞。
由於該路段僅有單線道，違停造成後方車輛完全無法通行，機車騎士經過時，剛好車主和女性友人買好東西正要上車，機車騎士提醒對方不能這樣違停，沒想到車主沒有絲毫愧色，還反嗆：「然後勒？」
網友看完後痛批：「敢在這種地方停車的人，臉皮不是普通厚」、「不知羞恥及厚臉皮的人是不會在乎別人的眼光的，他們想怎樣就怎樣，一向如此」、「然後就等著收罰單吧！」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言