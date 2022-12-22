黑色休旅車紅線違停 駕駛竟反嗆提醒機車騎士

網友在臉書社團PO文指出，一輛黑色休旅車違規停地點在台南市中西區海安路二段紅線上，由於該路段僅有單線道，違停造成後方車輛無法順利通行，機車騎士經過時，剛好休旅車主和女性友人買好東西正要上車，機車騎士提醒對方不能這樣違停，沒想到車主沒有絲毫愧色，還反嗆：「然後勒？」。

台南市警二分局說，休旅車駕駛人已違反道路交通管理處罰條例第55條1項4款之違規併排臨時停車，將處300元以上600元以下罰鍰。警方已接獲檢舉並依法舉發，並將加強取締違停。

台南網友在臉書社團《Wowtchout – 地圖型行車紀錄器分享平台》PO出相關資料，違停時間是本月18日，地點在台南市中西區海安路二段「榮義蜜餞行」前方，一輛休旅車違規停在紅線上，車上駕駛和乘客都下車去買蜜餞。

由於該路段僅有單線道，違停造成後方車輛完全無法通行，機車騎士經過時，剛好車主和女性友人買好東西正要上車，機車騎士提醒對方不能這樣違停，沒想到車主沒有絲毫愧色，還反嗆：「然後勒？」