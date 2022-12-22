學員開教練車上路出車禍 警方：不算「無照駕駛」

1輛汽車駕訓班教練車昨晚行經新北市淡水市區，與機車發生擦撞事故，照片被貼上網，引發學員是否涉及「無照駕駛」質疑。警方表示，學員持有學習駕照，且有合格教練陪同，不算無照，但有肇責。

據了解，28歲王姓女子昨晚8時許，由1名女教練陪同駕駛教練車實習「道路駕駛」，在淡水區中山北路一段左轉新市一路三段時，與對向直行中山北路往三芝方向的機車發生擦撞。

導致22歲賴姓騎士摔倒，四肢多處擦傷由救護車送醫包紮，沒有大礙。雙方當事人均未飲酒，皆聲稱是綠燈前行，女教練則說事發突然，她沒看到、沒注意，來不及協助踩煞車、控制方向盤。

由於造成塞車，路人拍照上傳臉書社群，再度引發討論，網友紛紛留言：「這樣算無照駕駛嗎？」、「教練車有優先路權嗎？」、「還沒拿到駕照就有陰霾了」、「這樣子駕照會過嗎？」

警方表示，駕訓班都會幫學員申請學習駕照，當時由領有駕照的合格教練在旁指導、行駛於事先申請的規定路線內，因此學員不算「無照駕駛」，但教練車沒有優先路權，發生事故仍有肇責。