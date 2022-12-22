「為保護你甘願被告」 男遇投資詐騙員警霸氣阻詐400萬
劉姓男子誤信「假投資」詐騙話術，到銀行要匯出400萬元，行員報警攔阻勸說，劉男仍堅持匯錢，並提出要找律師到場，員警直言「為保護你，甘願讓你告」，劉男最後相信受騙，打消匯款念頭。
台北市松山警分局表示，劉男透過朋友介紹，加入網路投資群組，聽信其中投資詐騙話術，12月9日上午到銀行準備匯出400萬元，銀行行員關懷提問後懷疑劉男遭受詐騙，報警處理。
轄區三民派出所員警獲報到場，查出劉男匯款的受款帳戶已遭警示，說明劉男已遭詐騙，劉男仍不信，堅持匯款，還提出要找律師到場維護自身權益，員警聽聞直言「為了保護你的財產，我甘願被你告」，劉男見員警作為，最後相信遇到詐騙。
警方呼籲，通訊軟體普及，也是詐騙集團常使用的行騙工具，民眾若遇到陌生人加好友或拉群組，務必保持警覺，遇有可疑詐騙情事可撥打165、110專線查證。
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