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國中班級衝突他當出頭鳥卻被霸凌 遭5人巴頭帶走丟包

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

臉書社群爆料公社昨深夜有網友上傳一段影片，直指苗栗某國中生遭霸凌，疑似口角被校外人士帶走，後續狀況不明；通霄警分局調查確認被害人是通霄國中羅姓國二男學生，昨下午放學後在旗山路福至寺廟前，遭5名男子強勢圍堵，拍打其後腦杓後，強押上車離開，警方今天中午將5名涉案人拘捕到案，目前偵訊調查中。

警方初步調查，被害羅姓學生日前因班上與隔壁班間有衝突，出面「調解」，結果被認定是出頭鳥，昨午遭對方班級學生找校外人士在校外圍堵他。羅姓學生被5人圍堵言語霸凌，隨後還被拍打後腦杓載至通霄海水浴場言語「修理」後丟包，羅姓學生之後請家人載回旗山路寺廟前，再騎自行車返家。

據了解，羅姓學生僅遭言語恐嚇，身上並無傷勢，心生恐懼雖未報案，但警方今天一早仍組成專案小組，分別派員至學校詢問該名學生案發經過及辨識涉案人員，中午12點左右，將霸凌者5人全數帶案詢問，其中一人是糾眾的國二生，一人是輟學少年，另3人是社會人士，全案將依妨害自由、妨害秩序及傷害等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

羅姓學生昨午放學後在校外被人圍堵後，還被巴頭強押上車帶走。圖／翻攝臉書爆料公社
羅姓學生昨午放學後在校外被人圍堵後，還被巴頭強押上車帶走。圖／翻攝臉書爆料公社
通霄警方今天中午將涉嫌霸凌羅姓學生的5名涉案人帶回偵訊。圖／警方提供
通霄警方今天中午將涉嫌霸凌羅姓學生的5名涉案人帶回偵訊。圖／警方提供

霸凌 爆料公社 海水浴場 恐嚇

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