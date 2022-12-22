國中班級衝突他當出頭鳥卻被霸凌 遭5人巴頭帶走丟包

臉書社群爆料公社昨深夜有網友上傳一段影片，直指苗栗某國中生遭霸凌，疑似口角被校外人士帶走，後續狀況不明；通霄警分局調查確認被害人是通霄國中羅姓國二男學生，昨下午放學後在旗山路福至寺廟前，遭5名男子強勢圍堵，拍打其後腦杓後，強押上車離開，警方今天中午將5名涉案人拘捕到案，目前偵訊調查中。

警方初步調查，被害羅姓學生日前因班上與隔壁班間有衝突，出面「調解」，結果被認定是出頭鳥，昨午遭對方班級學生找校外人士在校外圍堵他。羅姓學生被5人圍堵言語霸凌，隨後還被拍打後腦杓載至通霄海水浴場言語「修理」後丟包，羅姓學生之後請家人載回旗山路寺廟前，再騎自行車返家。