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彰化女子登山 田中長青步道墜崖死亡
彰化縣顏姓婦人今天下午去走田中鎮長青登山步道時，墜落山崖，友人通報求救，由於顏女跌落的山谷地形險峻，彰化消防局第二大隊消防人員出動救援，以吊掛、攀爬方式才抵達現場，但發現顏女已明顯死亡，目前救難人員正接力救援，要把遺體運送出來。
彰化縣消防局是今天下午近2點接獲通報，一名女子在田中鎮梅園上方的長青登山步道（第一公墓後方）跌落山谷，消防局第二大隊田中、員林，林厝分隊等前後二梯共出動14人前往救援。
由於要到山谷下方並無道路，救難人員僅能以攀爬、垂吊方式穿越陡坡，才能到山谷下方救人，花了一個多小時才能從長青登山步道到山谷下方，但發現顏女已死亡，據了解顏女59歲，家住北斗，目前救難人員正要把女子遺體運送上來。
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