高一女生坐17樓陽台拍照貼IG 同學報案警苦勸解危

高雄市一名私立明星學校高一女學生，今請假未上學，同學在IG見她PO照，寫上欲輕生字眼，警方獲報，趕到女學生家中找不到人，後因有民眾見有人跨坐陽台陸續報案，警方確認是女學生無誤趕抵現場，拉抱女學生，剛好在場員警高中和女學生念同一所學校，以學長身分苦勸，才讓女學生打消念頭。

據了解，警方今天中午12時20分許，接獲民眾報案，指一名就讀私立明星學校的女學生，在IG上張貼一張坐在高樓陽台的照片，且寫有想輕生的字句，警方獲報，趕緊前往女學生住處找人，但無人在家。

後因警方110陸續接獲民眾報案，指九如二路有人坐在一棟大樓17樓陽台外，警方研判應是該名女學生，隨即趕抵現場，發現女學生坐在陽台，於是趁機先拉住她的手，並抱住她的腹部，以防她掉下樓。

由於其中有員警高中剛好和女學生同一所學校，先出言以學長身分安撫，「我知道你受委屈，你先下來，要哭就哭出來，不會讓你先回家」，大樓一名婦人也在旁勸戒，女學生才答應從陽台下來，解除一場虛驚。

據了解，該名女學生原本在中國大陸念書，因疫情返台後，待在高雄重新念高中，因近來外婆過世，加上課業壓力，一時想不開；警方已通報家屬關切。

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