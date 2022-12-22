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彰化大村鄉火警緊鄰住宅區 居民懷疑冬至燒金紙肇禍

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣大村鄉大溪路今天下午一處鐵皮倉庫外因雜物燃燒發生大火，火勢不僅延燒到倉庫，因一旁緊鄰住宅區，讓住戶相當緊張，幸好火勢半小時內就控制，及時撲滅，由於今天是冬至，附近居民懷疑是燒金紙亂飛，引發火警，消防局表示，還在釐清火災原因。

彰化消防局今天下午12時57分接獲通報，大村鄉大溪路一處鐵皮倉庫外因燃燒廢棄物發生火警，又波及一旁倉庫，消防局出動大村、員林、員西、溪湖、埔心、花壇等6個消防分隊共31人，消防車、救護車共14輛搶救，由於火勢很大，又有濃煙，還鄰近住宅區，居民也快移走一旁車輛，不過後來仍有一輛貨車被波及燒毀。

消防局第二大隊大隊長葉明波表示，火勢即時在半小時內就控制，1點47分完全撲滅，無人員受困。

由於今天是冬至，許多人都在拜拜燒金紙，加上今天風大，有居民說可能是金紙亂飛引發火災，不過消防局表示，倉庫屋主並未說有看到燒金紙，目前還在調查起火真正原因。

大村鄉大溪路今天下午一處鐵皮倉庫外因雜物燃燒發生大火，火勢不僅延燒到倉庫，因一旁緊鄰住宅區，讓住戶相當緊張，幸好及時撲滅，無人員受困。圖／彰化消防局提供
大村鄉大溪路今天下午一處鐵皮倉庫外因雜物燃燒發生大火，火勢不僅延燒到倉庫，因一旁緊鄰住宅區，讓住戶相當緊張，幸好及時撲滅，無人員受困。圖／彰化消防局提供
大村鄉大溪路今天下午一處鐵皮倉庫外因雜物燃燒發生大火，火勢不僅延燒到倉庫，因一旁緊鄰住宅區，讓住戶相當緊張，幸好及時撲滅，無人員受困。圖／彰化消防局提供
大村鄉大溪路今天下午一處鐵皮倉庫外因雜物燃燒發生大火，火勢不僅延燒到倉庫，因一旁緊鄰住宅區，讓住戶相當緊張，幸好及時撲滅，無人員受困。圖／彰化消防局提供
大村鄉大溪路今天下午一處鐵皮倉庫外因雜物燃燒發生大火，火勢不僅延燒到倉庫，因一旁緊鄰住宅區，讓住戶相當緊張，幸好及時撲滅，無人員受困。圖／彰化消防局提供
大村鄉大溪路今天下午一處鐵皮倉庫外因雜物燃燒發生大火，火勢不僅延燒到倉庫，因一旁緊鄰住宅區，讓住戶相當緊張，幸好及時撲滅，無人員受困。圖／彰化消防局提供

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