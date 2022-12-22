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警友送熱湯圓再加碼炒米粉 台中山城員警暖心頭

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天是農民曆二十四節氣中的冬至，冬至這天正是一年裡白晝、日照最短的一天，又稱「冬節」。東勢警分局警友辦事處替員警準備暖呼呼的應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。

依照農曆冬至習俗，一家大小會提早下班回家吃豐盛的晚飯，並以象徵「團圓、圓滿」的湯圓祈求凡事圓滿、闔家團圓。

今天中午，台中市警察局東勢分局警友辦事處準備135份熱騰騰的客家鹹湯圓，警友細心考量，擔心出勤員警吃不飽，警友辦事處再加碼一份熱炒米粉，讓上班員警不僅感受應景節氣，也能飽餐有元氣。

警友辦事處主任劉正銘表示，警察勤務24小時輪替不間斷，想跟家人團聚吃碗湯圓並不容易，所以特別準備熱呼呼的暖心湯圓和炒米粉，讓員警在派出所也能過節，也象徵警友與員警團結在一起，都是一家人。

東勢警分局表示，警友一直是員警最可靠的友軍，與員警一同為維護轄區治、交安努力，不遺餘力支持各項警政推行，對於績優員警也不吝於表揚。在冬至這天，警友贈湯圓，除溫暖員警的心，鼓舞警察工作士氣外，也增進警友與員警間的緊密關係。

東勢警分局警友辦事處替員警準備應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局警友辦事處替員警準備應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局警友辦事處替員警準備應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局警友辦事處替員警準備應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局警友辦事處替員警準備應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局警友辦事處替員警準備應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局警友辦事處替員警準備應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局警友辦事處替員警準備應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局警友辦事處替員警準備應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。圖／台中市警察局東勢分局提供
東勢警分局警友辦事處替員警準備應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。圖／台中市警察局東勢分局提供

湯圓 冬至

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