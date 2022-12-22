警友送熱湯圓再加碼炒米粉 台中山城員警暖心頭

今天是農民曆二十四節氣中的冬至，冬至這天正是一年裡白晝、日照最短的一天，又稱「冬節」。東勢警分局警友辦事處替員警準備暖呼呼的應景客家鹹湯圓，擔心值勤員警吃不飽，再加碼每人一份炒米粉，讓波麗士大人吃在嘴裡、暖在心裡。

依照農曆冬至習俗，一家大小會提早下班回家吃豐盛的晚飯，並以象徵「團圓、圓滿」的湯圓祈求凡事圓滿、闔家團圓。

今天中午，台中市警察局東勢分局警友辦事處準備135份熱騰騰的客家鹹湯圓，警友細心考量，擔心出勤員警吃不飽，警友辦事處再加碼一份熱炒米粉，讓上班員警不僅感受應景節氣，也能飽餐有元氣。

警友辦事處主任劉正銘表示，警察勤務24小時輪替不間斷，想跟家人團聚吃碗湯圓並不容易，所以特別準備熱呼呼的暖心湯圓和炒米粉，讓員警在派出所也能過節，也象徵警友與員警團結在一起，都是一家人。