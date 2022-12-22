冬至燒金紙釀成火警 彰化和美一對母子受困被救出

彰化縣和美鎮忠信路今天中午疑因民眾燒金紙，因風勢大，不慎延燒釀成住宅火警，有一對母子逃到三樓陽台，消防局據報後，架梯將他們救下來，受到輕微嗆傷，送醫救治。

消防局指出，今天上午11時46分許，和美鎮忠信路一棟3樓住宅的1樓起火，騎樓及1樓內部燃燒，由於火勢猛烈，當時有一名33歲菲律賓籍媽媽及5歲男童，逃到3樓陽台待援。

彰化縣消防局據報後，出動各式消防車13輛、救護車4輛及消防人員36人前往搶救，12時19分火勢撲滅，將母子救出，送往彰化基督教醫院救治，幸好並無大礙。

據了解，今天是冬至，很多家戶都在拜拜，這戶人家疑因在一樓燒金紙時，疑因強風吹襲下，金紙往住家延燒，才釀成火警，並波及騎樓下的一輛汽車，但實際起火原因，仍待調查。