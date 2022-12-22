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瑞芳陰陽海岸邊無名骸骨 時隔一年新北鑑識警找出身分

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市瑞芳區陰陽海岸邊去年發現一具無名骸骨，事隔一年，新北市警局鑑識中心查出身分是在桃園報失蹤的李姓男子，通知家屬領回。圖／警方提供
新北市瑞芳區陰陽海岸邊去年發現一具無名骸骨，事隔一年，新北市警局鑑識中心查出身分是在桃園報失蹤的李姓男子，通知家屬領回。圖／警方提供
新北市瑞芳區陰陽海岸邊去年發現一具無名骸骨，事隔一年，新北市警局鑑識中心警務正蘇愷安查詢上百筆失蹤人口資料，找疑似失蹤者家屬進行DNA比對，今年8月查出身分是在桃園報失蹤的李姓男子，因遺體發現時身上有不明傷痕，檢察官為求慎重又去調查就醫紀錄，上周確認無疑義，由警方通知家屬領回處理善後事宜。

去年9月，新北市瑞芳陰陽海附近海灘上發現一具無名屍，全身未著衣物且遭枯木壓於下方，附近亦未發現證件，因遺體雙手手指僅剩骨頭而無法採集指紋，警方僅能以外觀生物特徵檢視，死者為一名男性，惟死者身分一直無法查明，導致案情長期陷入膠著。

新北市警局鑑識中心近年導入系統化運用DNA鑑定技術協尋身分不明人口，與法務部法醫研究所跨機關合作，運用大數據分析北台灣可能的失蹤人口，過濾遺體發現時間前後一個月內可能的上百筆失蹤人口，發現去年8月間桃園市李姓男子早晨外出散步後便未再返家，而李民年紀、身高及失蹤時間皆與此案有高度關聯。

警方通知尋親家屬女兒進行採樣，惟適時恰逢新冠病毒疫情高峰期，又增添採集困難，今年7月終採集到家屬女兒檢體，比對後發現2人間疑似具有一親等血緣關係，今年8月再採集家屬兒子進行比對，運用子子尋父之親子比對終確認該無名骸骨就是桃園市失蹤人口李男。

經調閱李男相關就醫紀錄發現曾有自殘之情形，平日家境普通且生活循規蹈矩亦無與他人結仇之可能，案件至此方撥雲見日水落石出。而其失蹤後子女嘗試各種管道及方法尋找，但皆石沉大海杳無訊息未發現任何可能蹤影，新北市鑑識中心不僅成功幫助家屬找回父親，上周協助辦理認領遺體使「無名骸骨」能順利回家。

「活要見人，死要見屍」，尋獲失蹤人是家屬最卑微的請求，順利落葉歸根更是往生者最後的心願。鑑識中心主任黃國政呼籲，家中如有親人失蹤未歸，若經一段時間仍未尋獲者，可以向新北市警察局鑑識中心請求協助採樣DNA鑑驗比對。尋人過程中多一種協尋管道便多一次機會，期許身分不明人口均能早日找到一條回家的路。

新北市瑞芳區陰陽海岸邊去年發現一具無名骸骨，事隔一年，新北市警局鑑識中心警務正蘇愷安（左）比對DNA查出身分是在桃園報失蹤的李姓男子，通知家屬領回。圖／警方提供
新北市瑞芳區陰陽海岸邊去年發現一具無名骸骨，事隔一年，新北市警局鑑識中心警務正蘇愷安（左）比對DNA查出身分是在桃園報失蹤的李姓男子，通知家屬領回。圖／警方提供

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