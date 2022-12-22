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清水警分局與行員聯手詐阻多件 台中市警局長蔡蒼柏表揚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局員警與銀行行員聯手詐阻多件，台中市警局長蔡蒼柏(左二）今天表揚。圖／警方提供
台中市清水警分局員警與銀行行員聯手詐阻多件，台中市警局長蔡蒼柏(左二）今天表揚。圖／警方提供
台中市清水警分局與銀行行員最近多次聯手阻詐成功，保住被害人的積蓄，台中市警局長蔡蒼柏今天到清水分局和協助銀行表揚並致謝。

沙鹿區一名男子誤信詐騙集團假冒理財專家在網路平台開立的投資群組，向臨櫃行員假稱朋友急借款，要匯款200萬元，另有一對老夫妻遭同樣手法詐騙，以買健保食品為由要匯款200多萬元，都經銀行行員發現有異，與中市清水警分局員警聯手阻詐成功，保住民眾辛苦的血汗錢。

清水警分局與轄內金融機構行員聯手多起阻詐成功案件，經統計今年11到12月，共成功阻詐近千萬元，台中市警察局長蔡蒼柏今天到銀行向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為。

今天是冬至，擁有70年歷史老店的清水福米苔目，第二代老闆楊志文今天送湯圓到清水分局，為警察加油打氣，台中市警察局長蔡蒼柏也到清水分局與員警一起享用象徵團圓的湯圓。

警局長蔡蒼柏表示，警方將不斷與行員加強聯繫維護民眾財產安全，他提醒，詐騙手法不斷推陳出新，有時也會再利用詐騙老哏等手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證或就近到鄰近派出所諮詢。

台中市清水警分局員警與銀行行員聯手詐阻多件，台中市警局長蔡蒼柏(右二）今天表揚。圖／警方提供
台中市清水警分局員警與銀行行員聯手詐阻多件，台中市警局長蔡蒼柏(右二）今天表揚。圖／警方提供

詐騙集團 台中市 警察

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