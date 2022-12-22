彰化溪湖民宅清晨突失火 初步鑑定疑電器用品燃燒引起

彰化縣溪湖鎮大溪路一間民宅今天上午失火，租屋的尤姓男子一家四口幸運逃生，但有輕微嗆傷都送醫救治，觀察後無大礙都已出院，火勢約半小時撲滅，事後消防局火調人員初步調查是電器用品燃燒引起，因火場多種電器用品燒燬，下午將深入調查是哪一種電器用品引燃這場火災。

起火的住宅是連棟式三樓水泥磚造透天厝，上午5點多一樓起火冒煙，消防局據報出動1個消防大隊、7個消防分隊，16輛消防車、5輛救護車、42名消防人員救災。

據了解，租屋的尤姓男子一家四口分別在二樓1人、三樓3人，逃到後方陽台等待救援，被消防員架梯救出，生命徵象穩定。在三樓的3人兩男一女，都爬到隔壁頂樓，被消防員引導走下樓到戶外。尤姓男子一家四口經救護人員評估意識清楚，疑似嗆傷，都送到醫院治療和觀察。

溪湖消防分隊表示，初步調查，起火點在一樓，燃燒面積約6.6坪，火調人員在現場找到一截的燒燬電線，因現場多樣電器用品燒燬，火調人員下午將再次到火場深入調查何種電器用品造成火災及燃燒原因。