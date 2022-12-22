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影／這下「掉渣」了！ 駕駛恍神貨車撞護欄後側翻 台78快道一地甘蔗渣
一輛載滿甘蔗渣的貨車，今天中午行經台78快速道路西向35.8k時，疑因駕駛一時恍神撞上內側護欄，旋轉180度失控側翻，副駕駛座朝下、駕駛座朝上，擋風玻璃碎裂，車斗上甘蔗渣傾洩而下，駕駛手部挫傷自行脫困，救護人員到場協助就醫，詳細肇事原因還需調查後釐清。
肇事駕駛說，甘蔗渣是種植香菇的材料，正要運往虎尾，甘蔗渣的重量不重，不太可能因此翻車，應該是他一時恍神，才會不小心撞上護欄翻車，只有手有擦挫傷，自己從駕駛座爬出來，身體並沒有大礙。
斗南分局交通組長徐呈璋說，一名男子駕駛小貨車，車斗載有香菇培植材料，不明原因撞上左側護欄，因而翻車，駕駛手部擦挫傷，由救護車送醫治療，肇事駕駛無酒駕情形，詳細肇事原因還需調查後釐清。
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