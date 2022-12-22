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花蓮吉安一工人掉落電梯井 送醫傷重不治
花蓮吉安鄉太昌路有一棟8層樓建築物施工，今天上午50歲林姓工人不知何故，疑似從工地電梯井一層樓掉落至地下一樓，但電梯井內空間狹窄，消防特搜人員救出時，發現頭部重傷緊急送醫，仍傷重不治，全案警方報請花蓮地檢署相驗，釐清事故原因。
今天上午8點52分，在太昌路1處工地發生意外，林姓工人掉落電梯井最底下，約地下一樓的位置，現場人員呼喊沒有反應，緊急通報警消救援。
自強分隊救護員陳靖朋說，今天接獲創傷救護案件，到現場看到男子在電梯井下方，接觸後卻發現沒有生命跡象，由於電梯井狹窄，請特搜支援，把林男救上來，9點20分送往慈濟醫院急救。
警方表示，林姓男子今天到大樓施工，8時許被同事發現墜落於新建大樓電梯井底部，頭部重傷送醫，於9點45分急救無效，宣告不治。
據了解，林男疑似是從工地的1樓，墜落到地下1樓，高度約1層樓，詳細墜落原因，有待檢警進一步調查釐清。
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