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台東市違停頻檢舉 警方驅趕氣到廣播：都幾歲的人了
台東市中華路一段銀行區，平日違停嚴重，民眾不時報警檢舉，警方三不五時就得勸導驅趕，未料，今天中午警方再接獲檢舉前往勸導，氣得直接廣播：「都幾歲的人了，還要我們過來教嗎？」
員警透過巡邏車上廣播系統說：「你們違停的很爽，不知道造成別人的不便和困擾嗎？」「都幾歲的人了，還要我們過來教嗎？」「到時候不要怪警方開單告發，影響你們的生意」。
台東市中華路一段銀行區，平日違停嚴重，尤其到中午用餐時刻，汽機車亂停，造成交通混亂，民眾看不下去就報警檢舉，警方不得前往勸導驅趕，搞得疲於奔命，今天中午再次上演驅趕戲碼。
不過，這次警方不鳴警笛示警，而是員警直接透過廣播來驅趕，有違停車主動作緩慢，被喝斥「動作快點，是要等你多久」，也有車主一聽到警方罵人了，立刻把車停好到停車格內。
附近民眾表示，很多人就是貪圖一時方便，不是違規並排停車，就是紅線違停，警方一天至少驅趕6、7次以上，其實勸導不聽的話，支持警方直接開單，告發幾次後大家就會乖乖配合了。
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