逐戶清查！發現16名獨居老人未列冊 雲林暖警登門關心

台西分局崙豐所所長陳昊（左）親自查訪轄內獨居老人，並送上物資關心。記者黃于凡／翻攝 中央氣象局發布低溫特報，12月23、24日是低溫影響最顯著時間，將出現10℃以下低溫，雲林暖警巡視轄區，發現有16名獨居老人未列冊，親自登門關心禦寒物資是否充足，並送上暖暖包及民生物資，提醒做好禦寒措施，長者們感到又驚又喜，稱讚是冬至裡最溫暖的關心。

崙豐派出所所長陳昊走訪轄區，逐戶探查獨居長者及弱勢家庭，也打電話關心，發現除了原有列冊23名獨居老人，還有16名未列冊獨居老人，其中有6人物資匱乏，缺乏冬天暖被及禦寒衣物，緊急帶著物資登門拜訪；長者看到所長親自送來關懷，都覺得很驚喜，直呼好暖心。

「阿公阿嫲寒流來襲，在家和出門要添加衣物、注意保暖哦」陳昊帶著暖暖包、民生物資到府探望獨居老人，並通報村鄰長、鄉公所及慈善單位再次訪視，確保長者安全需求，也在村里社群、廣播系統溫馨提醒，注意身體和農漁業作物保暖防寒工作，如遇急難狀況將立即救助，並通報村里長、鄉公所等社福單位。

台西分局分局長黃念生表示，近日氣溫驟降，啟動友善通報網機制，員警親自訪視或電話關懷轄區獨居老人、弱勢庭及遊民，掌握民眾身體健康及生活狀況，協助通報相關單位及慈善團體，對陳昊暖心行為給予肯定，也呼籲長者、慢性病患者做好禦寒措施，如有需要警察幫忙的地方可直接打電話尋求幫忙。