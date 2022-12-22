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墾丁這家民宿歡唱擾民勸不聽 厝邊忍無可忍報案這下慘了

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

墾丁後壁湖一家連棟民宿的周邊居民3天前向警方報案，警方到場規勸，業者昨天在臉書貼致歉文並公告停業，引發議論。記者潘欣中／翻攝
墾丁後壁湖一家連棟民宿的周邊居民3天前向警方報案，警方到場規勸，業者昨天在臉書貼致歉文並公告停業，引發議論。記者潘欣中／翻攝
南台灣墾丁是旅遊度假勝地，如雨後春筍興起的民宿，帶動地方經濟，但多數民宿沒有隔音裝潢，遊客縱情歡唱卡拉ok，卻是干擾周邊鄰居日常生活的惱人噪音；墾丁後壁湖一家連棟民宿的周邊居民不堪其擾，3天前忍無可忍向警方報案，業者昨天在臉書貼致歉文並公告停業，引發議論；縣府表示，該民宿是非法營業，已依發展觀光條例勒令停業。

墾丁地區民宿因遊客歡唱卡拉ok、放鞭炮、煙火，因多數房間沒有隔音裝潢，引發厝邊鄰居的抗議聲不少，主要是假日，但鄰居反映後，民宿主人多會請遊客配合，晚上10時過後不提供歡唱服務；這次報案投訴的是後壁潮大光里一家民宿的周邊鄰居，居民怒指民宿常放任客人把音樂放很大聲、甚至還放煙火，向業者反映未見改善，大家都是好厝邊，在忍無可忍下才向警方報案。

恆春警方說，是否為噪音需由環保局以專業儀器到場測量，實務上難處，獲報後到場勸導業者外，也配合主管的縣府交通旅遊處執行民宿稽查，恆春半島是熱門觀光地區，民宿數量可觀，呼籲業者與住客應秉持公德心，夜間勿製造噪音影響他人，以免觸法，共同維護在地安寧。縣府交旅處表示，該民宿是未合法向縣府登記的民宿，屬非法營業，已依發展觀光條例第55條規定勒令停業。

這起民宿遊客噪音擾民案，因民眾貼出圖文在地方引發熱議，業者昨天深夜在臉書貼文「我們已經停止營業，造成大家的困擾在此深深感到抱歉，謝謝各位民眾的體諒與關心」，平息眾怒，但未說明停業原因，再度引發議；恆春鎮陳姓民眾感嘆，自律很重要，但少數民宿放任遊客，放鞭炮、煙火又唱卡拉ok，唱的人不知道聽的人的痛苦，這本就是相關單位的責任，也是長期縱容的結果。

墾丁後壁湖一家連棟民宿的周邊居民3天前向警方報案，警方到場規勸，業者昨天在臉書貼致歉文並公告停業，引發議論。記者潘欣中／翻攝
墾丁後壁湖一家連棟民宿的周邊居民3天前向警方報案，警方到場規勸，業者昨天在臉書貼致歉文並公告停業，引發議論。記者潘欣中／翻攝

民宿 噪音 墾丁

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