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影／這台白車太狠了！失控撞電桿 順鋼索向上爬翻落

聯合報／ 記者張善寧黃靖雯／即時報導

網友在網路上分享影片，只見一輛白車失控撞向路邊，又順著電線桿旁的鋼索「向上爬行」，然後又側翻摔落在地，輪胎還不停轉動，畫面曝光後，讓不少網友看呆，紛紛留言，「注意看，這台白車太狠了」、「螞蟻上樹」、「一條鋼索幹翻一台神車」、「差點就順利爬上去了」、「電線桿表示：當時挺突然的」。警消、救護人員獲報後，立即趕往現場，將駕駛救出。而該車的受損程度也十分嚴重，不但前擋風玻璃龜裂，後保險桿也脫落，看起來相當狼狽。

一輛轎車失控撞電桿，沿著鋼索向上爬升，最後側倒在路邊。翻攝／記者爆料網
一輛轎車失控撞電桿，沿著鋼索向上爬升，最後側倒在路邊。翻攝／記者爆料網

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