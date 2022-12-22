台64快速道路21.6K車禍 3車擦撞一度交通壅塞
台64線快速道路約21.6公里往中和區方向處，今天上午近9時發生交通事故，3輛轎車疑似未保持安全車距擦撞，一度造成交通壅塞。警方據報前往排除疏導，已恢復通行。
新北市海山警分局今天表示，上午8時52分接獲民眾報案，板橋台64線快速道路21.6公里往中和方向，有交通事故需要警方派員到場協助。
由於事故佔用車道，造成快速道路後方車輛回堵，部分車輛改走平面道路；適逢上班交通尖峰時間，不少車輛動彈不得，駕駛急得跳腳。
警方說，海山分局交通分隊立即派員到場，初步瞭解為3輛轎車疑未保持安全車距，不慎擦撞前方車輛。現場無人員受傷，駕駛酒測值均為0，事故已於9時26分排除，交通恢復順暢。
市府消防局表示，沒有接獲受傷救護的報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言