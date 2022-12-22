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台64快速道路21.6K車禍 3車擦撞一度交通壅塞

中央社／ 新北22日電

新北市警察局海山分局表示，台64線快速道路約21.6公里往中和區方向處，22日上午發生交通事故，3輛轎車疑似未保持安全車距擦撞，一度造成交通壅塞。（民眾提供） 中央社
新北市警察局海山分局表示，台64線快速道路約21.6公里往中和區方向處，22日上午發生交通事故，3輛轎車疑似未保持安全車距擦撞，一度造成交通壅塞。（民眾提供） 中央社

台64線快速道路約21.6公里往中和區方向處，今天上午近9時發生交通事故，3輛轎車疑似未保持安全車距擦撞，一度造成交通壅塞。警方據報前往排除疏導，已恢復通行。

新北市海山警分局今天表示，上午8時52分接獲民眾報案，板橋台64線快速道路21.6公里往中和方向，有交通事故需要警方派員到場協助。

由於事故佔用車道，造成快速道路後方車輛回堵，部分車輛改走平面道路；適逢上班交通尖峰時間，不少車輛動彈不得，駕駛急得跳腳。

警方說，海山分局交通分隊立即派員到場，初步瞭解為3輛轎車疑未保持安全車距，不慎擦撞前方車輛。現場無人員受傷，駕駛酒測值均為0，事故已於9時26分排除，交通恢復順暢。

市府消防局表示，沒有接獲受傷救護的報案。

車禍 塞車

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