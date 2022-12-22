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噁！韓式連鎖餐廳上小菜 竟是其他顧客吃過的毛豆

中央社／ 苗栗縣22日電

毛豆示意圖。 圖／Ingimage
毛豆示意圖。 圖／Ingimage

苗栗縣朱姓女子前往韓式連鎖餐廳用餐，店員提供小菜竟是其他顧客吃過的毛豆，豆莢內1顆豆子都沒有，朱女感到噁心，擔心被傳染疾病，苗栗縣衛生局已派員前往稽查。

朱女今天接受媒體電話訪問指出，19日晚間和家人前往連鎖韓食餐廳吃飯，業者依照慣例先上了一排小菜，包含泡菜、海苔、豆芽菜、南瓜和毛豆，因為自己喜歡吃毛豆，馬上夾了1條放到嘴巴，沒想到，豆莢內沒有豆子，朱女丈夫也夾了1條放進嘴巴，同樣沒有豆子，於是檢查盤中的毛豆莢，竟然「全是空的」。

朱女表示，經詢問服務生和店經理，並由業者自行調閱監視器畫面釐清，經過10餘分鐘，店長坦承因服務生疏失，誤把其他顧客吃完的毛豆放到出餐桌，再送給她們食用。

朱女指出，當下感到非常不安與噁心，「真的要吐了」，連鎖餐廳犯下這種錯誤，「實在太誇張」，儘管店長不斷道歉並「免單」，但朱女質疑若因此「確診」或遭傳染其他疾病，餐廳業者要如何負責。

韓式連鎖餐廳竹苗區主管，在事發隔天也透過電話，向朱女再次道歉並承諾如果朱女身體不適，可派員陪同就醫；但朱女認為並非要求賠償，而是食安問題必須獲得重視。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，針對這家餐廳已派員前往稽查，有關員工送餐疏失行為，將要求業者加強教育訓練，稽查後如有違反食品安全衛生管理法的規範，也將依法裁處。

餐廳業者則指出，目前已先暫停提供毛豆，避免類似情況再次發生，其餘部分由總公司進行調查及對外回應。

餐廳 衛生局 苗栗縣 食安

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