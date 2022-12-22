快訊

高虹安交保後聽證嚴演講獲啟發 上任先查棒球場等3案

寒流洗冷水澡…學生怒「有錢蓋新校舍沒錢供熱水」 中山大學校方回應了

冬至不一定吃湯圓，這些食物也能顧腎氣！養生4原則，保暖首重「頭、腳」

詐騙集團利用跑腿送款 外送員無辜成車手

聯合報／ 記者林保光／即時報導

陳姓女外送員在跑腿外送平台接單，幫委託人到超商繳款，不料，幕後疑有詐騙集團利用超商代收付款服務洗錢，陳女發現金融帳戶遭列為警示帳戶，無意間竟成詐團車手。

昨天凌晨1點多，27歲的陳女發覺帳戶遭凍結，慌張跑到前金分駐所報案，大呼她的帳戶無辜遭凍結，請求警方協助。

據了解，陳女在媒介派遣求工作的網路外送平台，當跑腿外送員，看到有委託人請求幫忙去超商代繳費，1次跑腿就可賺200元，便接單提供自己的金融帳戶，供委託人先匯入付款款項，陳女收到款項後，便前往超商繳費。

陳女最近1周就接了9次類似的代付款「跑腿」任務，事後要從帳戶提領出賺取的跑腿費，卻發現帳戶已經被列為警示帳戶，幕後疑有詐騙集團利用外送員充當車手，自己反成為詐騙共犯。

警方已根據陳女報案，查明幕後黑手當中，並呼籲民眾求職時，應盡量透過合法、有保障的管道應徵工作，若遇到雇主要求提供存摺、帳戶等狀況，應提高警覺，必要時，可向警方求證，查證是否有詐。

陳姓女外送員接單幫忙去超商代繳費，自己的金融帳戶反而遭凍結。記者林保光／翻攝
陳姓女外送員接單幫忙去超商代繳費，自己的金融帳戶反而遭凍結。記者林保光／翻攝
高市警方接獲外送員報案，指幫忙去超商代繳費，自己的金融帳戶反而遭凍結。圖為示意圖。記者林保光／翻攝
高市警方接獲外送員報案，指幫忙去超商代繳費，自己的金融帳戶反而遭凍結。圖為示意圖。記者林保光／翻攝

外送員 詐騙集團 超商

延伸閱讀

盜90後明星嫩照騙帳戶 30歲女險淪詐騙集團幫助犯

拿不到披薩起衝突 外送員咬掉水電工一截拇指大噴血

寒流照樣接單！外送員單日「賺6300元」 網眼尖見1亮點傻眼了

麥當勞漲價前爆單！客人等到崩潰 外送員曝「做1事」加快取餐

相關新聞

新竹單親媽為養家累到吐血亡 男童趴冰櫃求媽媽醒醒

新竹一名39歲的吳姓單親媽媽與11歲的兒子相依為命，沒想到幾天前媽媽為了不讓孩子挨餓，即便身體不好，仍拖著病體去打零工賺...

詐騙集團利用跑腿送款 外送員無辜成車手

陳姓女外送員在跑腿外送平台接單，幫委託人到超商繳款，不料，幕後疑有詐騙集團利用超商代收付款服務洗錢，陳女發現金融帳戶遭列...

子債母償！男3度毒駕欠繳33萬 母經營收入微薄小吃攤分期代繳3千

台南29歲楊姓男子於2016、2017年間，3度因騎乘機車經檢測有吸食毒品，經員警舉發，遭台南市交通局裁罰33萬元逾期拒...

高報酬攏是假！投資5千可領5萬 婦人險被騙

台南60歲曾姓婦人經網友介紹加入股票投資群組，一名自稱是股票投資老師的助理洪專員，2人互加LINE後，對方告訴她只要花5...

想挽回大15歲女友的心卻被拒門外 他爬3樓高外牆慘摔

高雄23歲陳姓男子與38歲鄭姓女友交往一年多後分手，為求復合日前陳男追到鄭女家中，卻遭拒於門外，陳疑為展現追愛決心，從民...

高雄男深夜闖紅燈遭攔查 接下罰單還謝警原因曝光

高市張姓男子深夜騎機車行經鳳山區中崙路，因闖紅燈遭巡邏員警攔查，發現他是過失傷害罪通緝犯，告知「地檢署在找你」，張驚訝說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。