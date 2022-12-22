詐騙集團利用跑腿送款 外送員無辜成車手

陳姓女外送員在跑腿外送平台接單，幫委託人到超商繳款，不料，幕後疑有詐騙集團利用超商代收付款服務洗錢，陳女發現金融帳戶遭列為警示帳戶，無意間竟成詐團車手。

昨天凌晨1點多，27歲的陳女發覺帳戶遭凍結，慌張跑到前金分駐所報案，大呼她的帳戶無辜遭凍結，請求警方協助。

據了解，陳女在媒介派遣求工作的網路外送平台，當跑腿外送員，看到有委託人請求幫忙去超商代繳費，1次跑腿就可賺200元，便接單提供自己的金融帳戶，供委託人先匯入付款款項，陳女收到款項後，便前往超商繳費。

陳女最近1周就接了9次類似的代付款「跑腿」任務，事後要從帳戶提領出賺取的跑腿費，卻發現帳戶已經被列為警示帳戶，幕後疑有詐騙集團利用外送員充當車手，自己反成為詐騙共犯。