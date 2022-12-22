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高報酬攏是假！投資5千可領5萬 婦人險被騙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

曾姓婦人（中）遭到電信投資詐騙，警方和銀行行員聯手阻詐。記者黃宣翰／翻攝
曾姓婦人（中）遭到電信投資詐騙，警方和銀行行員聯手阻詐。記者黃宣翰／翻攝
台南60歲曾姓婦人經網友介紹加入股票投資群組，一名自稱是股票投資老師的助理洪專員，2人互加LINE後，對方告訴她只要花5千元加入股票投資會員就可以獲利5萬元，讓她的股票投資保證獲利。曾婦信以為真，昨天到銀行要匯錢，銀行行員警覺可疑報警及時勸阻，保住5千元。

據了解，曾姓婦人昨天上午10點多，趕到中山路某銀行欲匯款5000元加入會員，銀行行員發覺曾婦僅在網路與對方聯絡，未至實體店家查證，且對投資商的相關資訊不甚了解，趕緊報警通知警方。

台南市警二分局博愛派出所警員陳正利、尤泰翔，接獲報案立即趕往現場，曾婦向警方説，因Line上暱稱洪專員，向她表示投資股票能賺錢，請她匯款5000元至指定帳戶以進入平台獲利。

警員向婦人解說，網路進行投資股票極有可能是投資詐騙，透過這匯款方式來進行股票投資會有問題，且該不明帳戶金流複雜明顯有異，婦人聽後也覺得此投資方式破綻百出，若依其指示進行匯款恐有被詐騙狀況，才恍然大悟打消匯款念頭。

警二分局表示，詐騙集團往往會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，透過不同Line帳號與被害人聯絡，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，都是詐騙高風險，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，以免被騙。

不法集團以LINE傳送投資股票可獲高報酬話術，誘騙民眾。記者黃宣翰／翻攝
不法集團以LINE傳送投資股票可獲高報酬話術，誘騙民眾。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團

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