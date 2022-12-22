高報酬攏是假！投資5千可領5萬 婦人險被騙

曾姓婦人（中）遭到電信投資詐騙，警方和銀行行員聯手阻詐。記者黃宣翰／翻攝 台南60歲曾姓婦人經網友介紹加入股票投資群組，一名自稱是股票投資老師的助理洪專員，2人互加LINE後，對方告訴她只要花5千元加入股票投資會員就可以獲利5萬元，讓她的股票投資保證獲利。曾婦信以為真，昨天到銀行要匯錢，銀行行員警覺可疑報警及時勸阻，保住5千元。

據了解，曾姓婦人昨天上午10點多，趕到中山路某銀行欲匯款5000元加入會員，銀行行員發覺曾婦僅在網路與對方聯絡，未至實體店家查證，且對投資商的相關資訊不甚了解，趕緊報警通知警方。

台南市警二分局博愛派出所警員陳正利、尤泰翔，接獲報案立即趕往現場，曾婦向警方説，因Line上暱稱洪專員，向她表示投資股票能賺錢，請她匯款5000元至指定帳戶以進入平台獲利。

警員向婦人解說，網路進行投資股票極有可能是投資詐騙，透過這匯款方式來進行股票投資會有問題，且該不明帳戶金流複雜明顯有異，婦人聽後也覺得此投資方式破綻百出，若依其指示進行匯款恐有被詐騙狀況，才恍然大悟打消匯款念頭。