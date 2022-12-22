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想挽回大15歲女友的心卻被拒門外 他爬3樓高外牆慘摔

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄23歲陳姓男子與38歲鄭姓女友交往一年多後分手，為求復合日前陳男追到鄭女家中，卻遭拒於門外，陳疑為展現追愛決心，從民宅外牆徒手攀爬，試圖到女方3樓窗戶，未料，卻不慎摔落；警消獲報到場，所幸他無明顯外傷，送醫無大礙。事後鄭女並未對陳男瘋狂舉動提告，但警方仍依規定通報社政機關。

據了解，陳男家中經營早餐店，鄭女曾到該店短暫工作，雖兩人相差15歲，仍因工作結識，進而交往，因個性不和，交往一年後，女方提分手，讓陳心有不甘。

陳男為追回舊愛，12月20日晚上6時許，跑到鄭女位在楠梓區高楠公路上的住處，但鄭不願碰面，更不讓他上樓，陳疑為展現追愛決心，竟突發奇想，徒手從外牆攀爬上3樓女方住處的窗戶。

過程中，陳男疑因攀爬時不穩，直接從3樓摔到一樓，所幸，當下意識清楚，無明顯外傷，附近民眾見狀報警，並由陳的父親及鄭女陪同就醫，且無生命危險。

初步了解，鄭女並未提告，也未聲請保護令，但警方仍依規定通報家暴，由社政機關處理。

警方說明，依家庭暴力防治法規定，如遇恐怖情人、分手暴力時，不論是否同居或雙方已經分手，只要以兩人情感或性行為為基礎，發展親密的社會互動關係，年滿16歲的被害人，ㄧ旦遭對方身體或精神上不法侵害，即可向警方請求協助、向法院聲請保護令。

高雄前天傳出一名男子徒手爬上楠梓區高楠公路上一間民宅3樓，卻不慎失手墜落，重摔在地。記者陳弘逸／翻攝
高雄前天傳出一名男子徒手爬上楠梓區高楠公路上一間民宅3樓，卻不慎失手墜落，重摔在地。記者陳弘逸／翻攝
高雄前天傳出一名男子徒手爬上楠梓區高楠公路上一間民宅3樓，卻不慎失手墜落，重摔在地。記者陳弘逸／翻攝
高雄前天傳出一名男子徒手爬上楠梓區高楠公路上一間民宅3樓，卻不慎失手墜落，重摔在地。記者陳弘逸／翻攝
高雄前天傳出一名男子徒手爬上楠梓區高楠公路上一間民宅3樓，卻不慎失手墜落，重摔在地。記者陳弘逸／翻攝
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分手 家庭暴力

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