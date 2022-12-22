聯結車國3苗栗通霄路段翻覆 南下交通全線封閉中

一輛聯結車今天清晨5點8分在國道3號南向140.8公里苗栗縣通霄鎮路段，疑因爆胎翻覆，載運的大批貨物散落路面，南下交通封閉處理事故中，用路人必須從國3後龍交流道下，改道台1線或台61線繼續南下。

高速公路局中區養護工程分局表示，這起交通事故目前由國道警察第2大隊與分局派員，現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組。