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聯結車國3苗栗通霄路段翻覆 南下交通全線封閉中

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗即時報導

一輛聯結車今天清晨5點8分在國道3號南向140.8公里苗栗縣通霄鎮路段，疑因爆胎翻覆，載運的大批貨物散落路面，南下交通封閉處理事故中，用路人必須從國3後龍交流道下，改道台1線或台61線繼續南下。

高速公路局中區養護工程分局表示，這起交通事故目前由國道警察第2大隊與分局派員，現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組。

高公局中分局呼籲國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查您車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，並請駕駛人收聽警察廣播電台，或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，了解最新路況。

一輛聯結車今天清晨5點8分在國道3號苗栗縣通霄鎮南下路段，疑因爆胎翻覆，交通封閉處理中。圖／翻攝高速公路1968網站
一輛聯結車今天清晨5點8分在國道3號苗栗縣通霄鎮南下路段，疑因爆胎翻覆，交通封閉處理中。圖／翻攝高速公路1968網站

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