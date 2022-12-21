新竹單親媽為養家累到吐血亡 男童趴冰櫃求媽媽醒醒

新竹一名39歲的吳姓單親媽媽與11歲的兒子相依為命，沒想到幾天前媽媽為了不讓孩子挨餓，即便身體不好，仍拖著病體去打零工賺錢，卻意外積勞成疾腸胃大出血，到院吐血搶救不治；懵懂的孩子看著媽媽躺在冰櫃中，還聲聲喚著哭求媽媽醒醒，場面令人十分鼻酸。

據了解，這名住在尖石鄉的單親媽媽雖然家境不好，但照顧國小4年級的孩子仍十分細心，雖然家中環境簡陋，甚至牆壁斑駁，就連屋內都沒有什麼家具，不過她仍會堅持打零工，要養活孩子。

不過近日單親媽雖然感到疲勞，但一想到孩子還在等飯吃，她仍拖著病體出門打零工，就是想求一頓溫飽，但可能因積勞成疾，又時常三餐不濟，導致腸胃、身體出狀況，單親媽在工作時，竟然突然發生嚴重胃出血，到院前鮮血更是已經吐得滿身，經搶救仍不治身亡。

11歲的孩子一夕之間與母親天人永隔，一時難以接受，甚至被目睹趴在冰櫃上對著媽媽冰冷的遺體哭喊著「媽媽⋯起來⋯」，希望能喚醒母親，甚至就連媽媽的後事都無法料理，只能求助外界幫忙。

田姓姑姑雖然第一時間擔下暫時照顧男童的責任，但面對龐大的身後事費用，姑姑本身經濟條件也不好，無能為力，更憂愁未來如何能給男童好的照顧與生活。