長期遭施暴、扛照顧壓力…6旬婦殺酒醉夫 可能列彰化首起國民法官參審案

彰化市69歲吳姓婦人疑因長期受到丈夫家暴，還要照顧發展遲緩的二女兒的壓力，今天清晨趁丈夫睡覺時拿電線將他勒斃，吳婦被依殺人罪移送彰化地檢署，晚間複訊後檢察官已將吳婦責付女兒帶回，由於這起家庭悲劇社會爭議大，有可能成為彰化縣第一件國民法官參審案件。

吳婦是今天上午7點多致電給在國外的兒子揚言要輕生，女兒接獲通知立即報案求救，救護人員到場時發現吳婦76歲丈夫陳男已倒臥在一樓，脖子還有纏繞的電線，頭部後方有一道傷口，已明顯死亡，而報警處理。

初步調查，因陳男長期酒後對吳婦施暴，吳婦又需照顧發展遲緩二女兒，壓力很大，夫妻倆常吵架，昨天凌晨酒醉的陳男叫醒吳婦，對她罵三字經，也動手打她，吳婦今天清晨趁著丈夫還在睡覺拿起家中電線將他勒斃。

夫妻倆育有2女1男，已出嫁的女兒和在外地兒子因怕若通報家暴，父親打母親會打得更兇，所以並未曾通報過家暴案，附近鄰居說，平常常聽他們夫妻吵架，最近看吳婦變得很安靜，也不太想和人互動。

據了解，吳婦早在一個月前就已有輕生的想法，由於吳婦長期身心壓力大而犯下謀殺親夫之罪，但在警詢及偵訊過程中，她的遭遇也讓檢警感到同情。

由於此案是故意致人於死案件，符合國民法官參與審判要件，彰化地檢署已將此案列入國民法官參審案評估中，依照國民法官法112條，程序歸屬原則，需是明年1月1日後起訴的案件，本案有可能成為彰化縣第一件國民法官參審案件。

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