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雲林男子硬闖台鐵大林站 2站務員攔阻受傷

中央社／ 嘉義縣21日電

雲林縣賴姓男子昨天從嘉義大林車站欲搭火車回家，未購票就硬闖月台，被站務員攔阻，賴男竟憤而毆打2名站務員，傷勢較輕的女站務員今天說，若是放行一定會攻擊其他乘客。

嘉義縣警察局民雄分局大林分駐所表示，台鐵嘉義大林站昨天上午發生一起乘客毆打站務員事件，賴男只購買腳踏車的票，並沒有購買乘客票券，因要搭火車回家準備硬闖月台，遭1男1女站務員攔阻，賴男竟然出手毆打。

警方指出，賴男追著站務員猛打，女站務員重心不穩摔倒在地，眼鏡被打到噴飛，而男站務人員上前制止，也被揮拳毆打並撞上閘門，大林站其他人員上前勸阻並報警。

警方表示，賴男昨天上午前往大林慈濟醫院看診後，準備搭火車回雲林，因身上沒有多餘的現金購票，準備硬闖車站月台，而與站務人員發生肢體衝突。

女站務員傷勢較輕，今天回到車站上班，她說，賴男當時看起來，情緒有點不穩有攻擊性，若是放行，在火車上可能與列車長起衝突或攻擊乘客。

女站務員指出，男站務員傷勢較重，不僅頭部紅腫，身體多處挫傷，今天請假在家休養。女站務員表示，自己與男站務員將對賴男提傷害告訴，且台鐵也會向賴男求償毀損的閘門維修費用。

嘉義 義大 雲林

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