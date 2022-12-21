31歲男北車附近行竊 供稱得手後財物轉交他人、警追查中

新北市一名呂姓男子，到台北市中正區台北車站前，偷了吳姓女大生手提帆布袋，袋內現金3000多元、AirPods 等都被竊走，轄區警方中正一分局獲報後，找來呂男，呂辯稱得手後將物品轉交給一名張姓女子，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，日前傍晚6點多時，31歲的呂男在台北車站附近，偷了吳女（19歲）的手提帆布袋，吳女在帆布袋內的信用卡、學生證、現金3000多元還有AirPods等都被偷走。

中正警一分局接獲報案展開調查，找到呂男，但呂供稱得手後，將袋內物品、現金轉交給一名張女後，就將帆布袋棄置在地上。