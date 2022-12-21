31歲男北車附近行竊 供稱得手後財物轉交他人、警追查中
新北市一名呂姓男子，到台北市中正區台北車站前，偷了吳姓女大生手提帆布袋，袋內現金3000多元、AirPods 等都被竊走，轄區警方中正一分局獲報後，找來呂男，呂辯稱得手後將物品轉交給一名張姓女子，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，日前傍晚6點多時，31歲的呂男在台北車站附近，偷了吳女（19歲）的手提帆布袋，吳女在帆布袋內的信用卡、學生證、現金3000多元還有AirPods等都被偷走。
中正警一分局接獲報案展開調查，找到呂男，但呂供稱得手後，將袋內物品、現金轉交給一名張女後，就將帆布袋棄置在地上。
呂男言詞警方採保留態度，懷疑還有共犯，警詢後先將呂男依竊盜罪嫌送辦，案件還在調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言