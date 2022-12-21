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男揪友酒吧瘋世足騎車返家闖紅燈 遇警攔查酒測值超標秒被逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

賴姓男子日前在酒吧內邊飲酒邊觀看世足冠軍賽後，獨自騎乘機車回家，因違規闖紅燈遭警攔查，他坦承飲酒，其酒測值達每公升0.46毫克，員警當場依公共危險罪現行犯將其上銬逮捕。

警方調查，40歲賴男12月18日深夜與朋友相約台北市大安區和平東路1家酒吧內飲酒，一同觀看世足冠軍賽，期間賴男飲用數杯紅酒、白酒，至隔日凌晨2時許結束後，仍獨自騎乘機車返家。

賴男騎車行經八德路、復興南路口，因違規紅燈右轉遭員警攔下，其全身酒氣，向警方坦承飲酒，經施予酒測後，賴男酒測值達每公升0.46毫克，當場被依刑法公共危險罪現行犯上銬逮捕，依法送辦。

警方呼籲，歲末年終，飲宴餐敘增多，通常是酒駕案件發生的高峰期，警方除了定點酒測路檢外，將加強攔檢盤查，保障民眾生命、財產安全，飲酒民眾應善用代駕、計程車，切勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

賴男酒測值達每公升0.46毫克，員警當場依公共危險罪現行犯將其上銬逮捕。記者李隆揆／翻攝
賴男酒測值達每公升0.46毫克，員警當場依公共危險罪現行犯將其上銬逮捕。記者李隆揆／翻攝

酒測 計程車 紅酒 酒駕

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