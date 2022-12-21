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台中小貨車與機車碰撞 46歲騎士傷重送醫不治

中央社／ 台中21日電

台中市南屯區今天下午發生小貨車與機車碰撞事故，警方表示，小貨車駕駛未受傷，但46歲機車騎士頭部及身體多處受創，當場失去生命跡象，送醫院搶救後仍宣告不治。

警方說明，這起車禍發生於下午3時59分許，由陳姓男子（82年次）駕駛的小貨車沿南屯區向學路直行往惠中路方向，而另一名陳姓男子（65年次）則騎乘機車沿大觀路往北方向直行，2車於向學路與大觀路口發生碰撞事故。

警方表示，車禍發生後，小貨車前車頭受損，但駕駛沒有明顯受傷，但機車則兩側車身受損，機車騎士頭部及身體多處受創，消防人員到場時，發現騎士已無生命跡象，緊急送往林新醫院搶救，卻仍於晚上7時30分許宣告不治。

對於這起車禍發生原因，警方指出，小貨車駕駛酒測無飲酒反應，而機車騎士尚待醫院抽血檢驗，肇事原因，初判小貨車未依規定讓車，而機車未依規定減速，但確切原因仍待進一步鑑定。

機車騎士 車禍

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