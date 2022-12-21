警員與友人飲酒聚餐涉嫌性騷擾 大安分局：擬記過1次

台北市大安警分局交通組黃姓警務員，前晚下班時間與兩名友人到安和路附近一家音樂餐廳餐敘，席間黃等人與鄰桌一名女子攀談，言行涉嫌性騷擾，女子男友人制止，與黃姓警務員的徐姓友人互毆，店家報案，雙方互告傷害。警方調查黃員確有不當言行，記過一次懲處，涉性騷擾部分送交性騷擾調查會議審查。

據了解，女子本身是名網紅，當天和友人到音樂餐廳飲酒聽歌，與黃等人發生衝突；督察人員查證，黃員出言騷擾鄰桌女網友，網紅男友人不滿出面制止，揮拳打傷黃員同行友人徐男。

大安分局獲報派員處置，雙方互提傷害告訴，警方依規定受理並函送台北地檢署偵辦，另涉及性騷擾部分，也函請法辦，女子申訴部分依調查結果送交性騷擾調查會議審查，再送社會局續辦。警方認為黃員上述疑涉性騷擾言行失檢，影響警譽，昨天決議擬記過一次懲處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康