聽新聞
test
0:00 / 0:00
警員與友人飲酒聚餐涉嫌性騷擾 大安分局：擬記過1次
台北市大安警分局交通組黃姓警務員，前晚下班時間與兩名友人到安和路附近一家音樂餐廳餐敘，席間黃等人與鄰桌一名女子攀談，言行涉嫌性騷擾，女子男友人制止，與黃姓警務員的徐姓友人互毆，店家報案，雙方互告傷害。警方調查黃員確有不當言行，記過一次懲處，涉性騷擾部分送交性騷擾調查會議審查。
據了解，女子本身是名網紅，當天和友人到音樂餐廳飲酒聽歌，與黃等人發生衝突；督察人員查證，黃員出言騷擾鄰桌女網友，網紅男友人不滿出面制止，揮拳打傷黃員同行友人徐男。
大安分局獲報派員處置，雙方互提傷害告訴，警方依規定受理並函送台北地檢署偵辦，另涉及性騷擾部分，也函請法辦，女子申訴部分依調查結果送交性騷擾調查會議審查，再送社會局續辦。警方認為黃員上述疑涉性騷擾言行失檢，影響警譽，昨天決議擬記過一次懲處。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言